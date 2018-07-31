Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

Инцидент случился в 8:40 по местному времени на пустом футбольном поле.

Вокруг места происшествия полиция установила периметр безопасности, место проверили саперы.

Власти Вервье сообщают, что террористический след исключен, и они рассматривают версию самоубийства.

Как сообщается, личность мужчины не установлена, но при нем был найден ключ от дома по соседству, который принадлежит бывшему солдату.

Напомним, мужчина поджег себя у стен парламента Новой Зеландии.