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Чоловік підірвав себе гранатою на Чернігівщині

Чоловік підірвав себе гранатою на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 13295 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Чернігівщині житель Ріпкинського району підірвав себе гранатою. Правоохоронці кваліфікували подію як доведення до самогубства. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зранку 14 листопада до поліції звернувся голова однієї з сільрад Ріпкинського району і повідомив, що на подвір’ї нежилого господарства виявлено труп місцевого жителя.

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді множинних пошкоджень та розривів черевної порожнини і грудної клітини. Під тілом знаходилася воронка від вибуху. Вибухотехніки вилучили з місця вибуху уламки запалу типу “УЗРГМ” та елементи уламків невстановленого пристрою.

Інформація про подію внесена до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.120 ККУ. Триває досудове розслідування.

Українські Національні Новини

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