Чоловік підірвав себе гранатою на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Чернігівщині житель Ріпкинського району підірвав себе гранатою. Правоохоронці кваліфікували подію як доведення до самогубства. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Зранку 14 листопада до поліції звернувся голова однієї з сільрад Ріпкинського району і повідомив, що на подвір’ї нежилого господарства виявлено труп місцевого жителя.
На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді множинних пошкоджень та розривів черевної порожнини і грудної клітини. Під тілом знаходилася воронка від вибуху. Вибухотехніки вилучили з місця вибуху уламки запалу типу “УЗРГМ” та елементи уламків невстановленого пристрою.
Інформація про подію внесена до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.120 ККУ. Триває досудове розслідування.