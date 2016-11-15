Мужчина подорвал себя гранатой в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Черниговской области житель Репкинского района подорвал себя гранатой. Правоохранители квалифицировали произошедшее как доведение до самоубийства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Утром 14 ноября в полицию обратился глава одного из сельсоветов Репкинского района и сообщил, что во дворе нежилого хозяйства обнаружен труп местного жителя.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями в виде множественных повреждений и разрывов брюшной полости и грудной клетки. Под телом находилась воронка от взрыва. Взрывотехники изъяли с места взрыва обломки запала типа "УЗРГМ" и элементы обломков неустановленного устройства.
Информацию о происшествии внесли в ЕРДР, открыли уголовное производство по ч.1 ст.120 УК. Продолжается досудебное расследование.