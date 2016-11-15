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15 марта, 19:03 • 109437 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150349 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127495 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120746 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107125 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102584 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97487 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Мужчина подорвал себя гранатой в Черниговской области

Мужчина подорвал себя гранатой в Черниговской области

Киев • УНН

 • 13295 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Черниговской области житель Репкинского района подорвал себя гранатой. Правоохранители квалифицировали произошедшее как доведение до самоубийства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Утром 14 ноября в полицию обратился глава одного из сельсоветов Репкинского района и сообщил, что во дворе нежилого хозяйства обнаружен труп местного жителя.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями в виде множественных повреждений и разрывов брюшной полости и грудной клетки. Под телом находилась воронка от взрыва. Взрывотехники изъяли с места взрыва обломки запала типа "УЗРГМ" и элементы обломков неустановленного устройства.

Информацию о происшествии внесли в ЕРДР, открыли уголовное производство по ч.1 ст.120 УК. Продолжается досудебное расследование.

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