Чоловік через ревнощі вбив жінку на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Світловодську чоловік через ревнощі вбив жінку. Від отриманих під час сварки з чоловіком травм 31-річна постраждала померла в лікарні. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП в області, повідомляє УНН.
Так, 8 листопада до Світловодського відділу поліції надійшло звернення від місцевого жителя про те, що в квартирі напроти відбувається бійка та чути крики жінки. На місце події негайно виїхали правоохоронці. У помешканні поліцейські на підлозі кухні виявили постраждалу зі слідами крові на шиї.
Попередньо працівники поліції встановили, що між співмешканцями на ґрунті ревнощів виник сімейний конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік, схопивши зі столу кухонного ножа, наніс декілька ударів потерпілій. Каретою швидкої медичної допомоги жінку було госпіталізовано до лікарні та прооперовано. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Але на ранок постраждала померла, тому слідчим кримінальне провадження за цим фактом було перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.
За вчинене 37-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.