Мужчина из ревности убил женщину на Кировоградщине

Так, 8 ноября в Светловодского отдела полиции поступило обращение от местного жителя о том, что в квартире напротив происходит драка и слышны крики женщины. На место происшествия немедленно выехали правоохранители. В доме полицейские на полу кухни обнаружили пострадавшую со следами крови на шее.

Предварительно работники полиции установили, что между сожителями на почве ревности возник семейный конфликт, который перерос в драку. Человек, схватив со стола кухонный нож, нанес несколько ударов потерпевшей. Каретой скорой медицинской помощи женщина была госпитализирована в больницу и прооперирована. Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Но на утро пострадавшая скончалась, по этому следователем уголовное производство по данному факту было переквалифицировано на ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК.

За совершенное 37-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.