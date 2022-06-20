Чоловіча збірна України вдруге в історії пройшла до фіналу Євро з фехтування на шаблях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2022 у командних змаганнях. Українці, які були посіяні під 10-м номером, пройшли почергово 1/8 фіналу, чвертьфінал та півфінал. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.
Деталі
Україна на Євро-2022 виступає у складі Андрія Ягодки, Юрія Цапа та Василя Гумена. Запасним у команді є Богдан Платонов.
В 1/8 фіналу Україна розібралася з командою Іспанії — 45:33. Уже в чвертьфіналі українці зустрілися із збірною Німеччини, чинним чемпіоном Європи (а також четверте місце на останньому чемпіонаті світу та Олімпіаді-2020).
Німці були беззаперечними фаворитами протистояння з Україною, однак з перших раундів вдалося створити собі гандикап у рахунку. Німеччина час від часу скорочувала перевагу, але українці залишалися попереду. Зрештою, в останньому раунді Андрій Ягодка втримав перевагу для України — 45:44.
У півфіналі Україна зустрілася з Туреччиною, ще одним несподіваним півфіналістом (№ 11 посіву). Перевага у цьому матчі була на стороні України, але туркам вдавалося відіграватися та навіть виходити уперед, коли на доріжку виходив Енвер Їлдімір.
Перед останнім раундом перевага України складала один укол (40:39), фінішерами вийшли Ягодка та Їлдімір. Турки повели 43:42, але після того Ягодка наніс три поспіль уколи — перемога України 45:43.
Це означає, що Україна пройшла до фіналу чемпіонату Європи та гарантувала собі уже, як мінімум, “срібло”. У протистоянні за “золото” Україна зустрінеться з Угорщиною — бронзовим призером Олімпіади-2020. Фінальна зустріч розпочнеться о 18:45 за київським часом.
Нагадаємо
З найкращим результатом: українець Романчук пройшов у фінал ЧС-2022 на дистанції 800 м вільним стилем.