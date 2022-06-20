Мужская сборная Украины во второй раз в истории прошла в финал Евро по фехтованию на саблях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Мужская сборная Украины по фехтованию на саблях пробилась в финал чемпионата Европы-2022 в командных соревнованиях. Украинцы, посеянные под 10-м номером, прошли поочередно 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
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Украина на Евро-2022 выступает в составе Андрея Ягодки, Юрия Цапа и Василия Гумена. Запасным в команде является Богдан Платонов.
В 1/8 финала Украина разобралась с командой Испании —45:33. Уже в четвертьфинале украинцы встретились с сборной Германии, действующим чемпионом Европы (а также четвертое место на последнем чемпионате мира и Олимпиаде-2020).
Немцы были безоговорочными фаворитами противостояния с Украиной, однако из первых раундов удалось создать себе гандикап в счете. Германия время от времени сокращала преимущество, но украинцы оставались впереди. В конце концов, в последнем раунде Андрей Ягодка удержал преимущество для Украины — 45:44.
В полуфинале Украина встретилась с Турцией, еще одним неожиданным полуфиналистом (№ 11 посева). Преимущество в этом матче было на стороне Украины, но туркам удавалось отыгрываться и даже выходить вперед, когда на дорожку выходил Энвер Йлдимир.
Перед последним раундом преимущество Украины составляло один укол (40:39), финишерами вышли Ягодка и Илдимир. Турки повели 43:42, но после того Ягодка нанес три подряд уколы — победа Украины 45:43.
Это означает, что Украина прошла до финала чемпионата Европы и гарантировала себе уже, как минимум, “серебро”. В противостоянии за “золото” Украина встретится с Венгрией — бронзовым призером Олимпиады-2020. Финальная встреча начнется в 18:45 по киевскому времени.
Напомним
С наилучшим результатом: украинец Романчук прошел в финал ЧМ-2022 на дистанции 800 м свободным стилем.