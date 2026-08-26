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Financial Times

Член комісії з добору працівників САП заявив про спробу зриву її роботи директором НАБУ Кривоносом

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

Олексій Шевчук звинуватив Семена Кривоноса у втручанні в роботу конкурсної комісії САП. Він закликав правоохоронців розслідувати ці дії.

Член комісії з добору працівників САП заявив про спробу зриву її роботи директором НАБУ Кривоносом
Адвокат Олексій Шевчук

Адвокат Олексій Шевчук заявив про спробу втручання директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса у роботу Конкурсної комісії з добору працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, членом якої є Шевчук, повідомляє УНН

Шевчук вважає, що втручання Кривоноса є спробою зробити комісію підконтрольною.

"Кривонос особисто підготував лист повний медіафейків щодо мене як до публічного діяча, адвоката і незалежного члена комісії, яка відповідає за добір заступника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  Не перевірив всі факти, які визначені Верховним судом як недостовірна інформація, і направив даний лист голові комісії з відбору заступника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Лист він підписав не як громадянин, а як керівник цілого органу, який відповідає за антикорупційну політику в країні, забувши, що він є обраним директором незалежного органу і не самостійним учасником цих правовідносин", - заявив Шевчук. 

Адвокат вважає, що такі дії Кривоноса містять ознаки кримінальних правопорушень і несуть загрозу незалежності комісії як органу, який має формувати незалежну Спеціалізовану Антикорупційну Прокуратуру.

"І створюють візію повної безкарності очільника Національного антикорупційного бюро", - додав Шевчук. 

Комісія з проведення конкурсу на посади у САП розпочала роботу06.07.26, 17:23 • 2779 переглядiв

За словами члена комісії, йому зрозуміла мета Кривоноса, – "це спроба захопити повністю контроль над всією владою в країні та завдати шкоди іміджу правоохоронної системи перед міжнародними партнерами". Водночас Шевчук не виключає, що Кривоноса ввели в оману деякі громадські активісти, які, ймовірно, і написали листа. 

"Я вимушений повідомити про ці обставини голову Єврокомісії та повноважних надзвичайних послів", - заявив Шевчук. 

Також під час свого виступу Шевчук звернувся до голів СБУ та ДБР з тим аби ці органи з'ясували чому Кривонос намагається зірвати роботу незалежної міжнародної комісії та власний конкурс з вибору заступника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та до Генерального прокурора, адже Кривонос вийшов за межі своїх повноважень. 

"Прошу Службу зовнішньої розвідки також визначитись, чи не є він агентом іноземних розвідок і чи немає тут сліду Російської Федерації, оскільки саме я доповідав нещодавно президенту України про хід підготовки центру сформування кадрів для спеціалізованих трибуналів та покарання російських злочинців", – наголосив Шевчук. 

Також він просить правоохоронний комітет ВР створити тимчасову слідчу комісію і заслухати мотивацію керівника НАБУ щодо таких дій та забезпечити прозоре розслідування даних фактів.

"І саме головне, що я вимагаю від Ради адвокатів України термінової реакції щодо гарантії моїх прав як представника системи правосуддя в незалежній міжнародній комісії.  Хочу нагадати пану Кривоносу, що він є представником органу, який відповідає за антикорупційну політику і боротьбу з корупцією, але аж ніяк не за роботу міжнародних незалежних комісій", - додав Шевчук. 

Адвокат вважає, що Кривонос діяв умисно, усвідомлено, прямо та безпосередньо з метою зробити комісію підконтрольною.

Нагадаємо 

Конкурсна комісія з добору на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру почала роботу 6 липня. До складу комісії входять 6 членів, троє з яких були подані Радою прокурорів, ще троє - міжнародними організаціями. 

Юлія Мельник

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