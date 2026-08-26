Член комиссии по отбору работников САП заявил о попытке срыва её работы директором НАБУ Кривоносом

Адвокат Алексей Шевчук

Адвокат Алексей Шевчук заявил о попытке вмешательства директора Национального антикоррупционного бюро Семёна Кривоноса в работу Конкурсной комиссии по отбору сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры, членом которой является Шевчук, сообщает УНН.

Шевчук считает, что вмешательство Кривоноса является попыткой сделать комиссию подконтрольной.

"Кривонос лично подготовил письмо, полное меди9фейков обо мне как о публичном деятеле, адвокате и независимом члене комиссии, которая отвечает за отбор заместителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Не проверив все факты, которые Верховный суд определил как недостоверную информацию, он направил это письмо председателю комиссии по отбору заместителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Письмо он подписал не как гражданин, а как руководитель целого органа, который отвечает за антикоррупционную политику в стране, забыв, что он является избранным директором независимого органа и не самостоятельным участником этих правоотношений", — заявил Шевчук.

Адвокат считает, что такие действия Кривоноса содержат признаки уголовных правонарушений и угрожают независимости комиссии как органа, который должен формировать независимую Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"И создают видимость полной безнаказанности руководителя Национального антикоррупционного бюро", — добавил Шевчук.

Комиссия по проведению конкурса на должности в САП начала работу

По словам члена комиссии, ему понятна цель Кривоноса — "это попытка полностью захватить контроль над всей властью в стране и нанести ущерб имиджу правоохранительной системы перед международными партнёрами". В то же время Шевчук не исключает, что Кривоноса ввели в заблуждение некоторые общественные активисты, которые, вероятно, и написали письмо.

"Я вынужден сообщить об этих обстоятельствах председателю Еврокомиссии и полномочным чрезвычайным послам", — заявил Шевчук.

Также во время своего выступления Шевчук обратился к руководителям СБУ и ГБР с тем, чтобы эти органы выяснили, почему Кривонос пытается сорвать работу независимой международной комиссии и собственный конкурс по выбору заместителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также к Генеральному прокурору, поскольку Кривонос вышел за пределы своих полномочий.

"Прошу Службу внешней разведки также определиться, не является ли он агентом иностранных разведок и нет ли здесь следа Российской Федерации, поскольку именно я недавно докладывал президенту Украины о ходе подготовки центра формирования кадров для специализированных трибуналов и наказания российских преступников", — подчеркнул Шевчук.

Также он просит правоохранительный комитет Верховной Рады создать временную следственную комиссию, заслушать мотивацию руководителя НАБУ относительно таких действий и обеспечить прозрачное расследование данных фактов.

"И самое главное — я требую от Совета адвокатов Украины срочной реакции относительно гарантии моих прав как представителя системы правосудия в независимой международной комиссии. Хочу напомнить господину Кривоносу, что он является представителем органа, который отвечает за антикоррупционную политику и борьбу с коррупцией, но ни в коем случае не за работу международных независимых комиссий", — добавил Шевчук.

Адвокат считает, что Кривонос действовал умышленно, осознанно, прямо и непосредственно с целью сделать комиссию подконтрольной.

Напомним

Конкурсная комиссия по отбору на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру начала работу 6 июля. В состав комиссии входят 6 членов, трое из которых были представлены Советом прокуроров, ещё трое — международными организациями.