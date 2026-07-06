Комиссия по проведению конкурса на должности в САП начала работу
Киев • УНН
6 июля 2026 года состоялось первое заседание комиссии, которую возглавила Лаура Стефан.
Началась работа конкурсной комиссии по отбору на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
Как сообщили в ОГП, 6 июля 2026 года состоялось первое официальное заседание Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Комиссия избрала руководство.
Возглавила комиссию Лаура Стефан - член Комиссии, определенная на основании предложений международных и иностранных организаций.
Заместителем Председателя избран Сергей Шмаленя - член Комиссии, определенный по предложению Совета прокуроров Украины.
Во время заседания также обсудили проект Регламента работы Комиссии, вопросы организации деятельности Секретариата и приняли решение вынести проект Регламента на общественное обсуждение.
Комиссия приглашает общественность, экспертную среду и всех заинтересованных лиц присоединиться к обсуждению.
Предложения к проекту Регламента можно направить по адресу: [email protected]. Конечный срок - 13 июля 2026 года, 17:00.
Проект Регламента доступен на сайте Офиса Генерального прокурора по ссылке.
Также, в Офисе Генпрокурора сообщили, что комиссия решила обратиться к международным партнерам с просьбой поддержать ее работу.
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