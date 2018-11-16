Чисельність американських військових на кордоні з Мексикою досягла майже 6 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чисельність американських військовослужбовців, дислокованих на кордоні з Мексикою, досягла 5,9 тисяч осіб і збільшуватися не буде. Про це повідомив журналістам у четвер перший заступник міністра оборони США Патрік Шанахан, передає телеканал CNN, інформує УНН.
“Місія здійснюється для підтримки міністерства внутрішньої безпеки, я вважаю, що ми досягли піку чисельності військових там”, — зазначив він. Шанахан одночасно заявив, що він не в курсі заяви свого начальника, шефа Пентагону Джеймса Меттіса, який допустив ймовірність доведення кількості американських військовослужбовців на кордоні з Мексикою до 7 тисяч осіб.
До теперішнього часу до кордону з США в районі мексиканського міста Тіхуана прибули, за деякими оцінками, більше тисячі учасників так званого каравану мігрантів. Потрапити на територію сусідньої держави вони поки не намагалися.
Як повідомляв УНН, влада Мексики вживе заходів для запобігання інцидентів з мігрантами на кордоні з США.