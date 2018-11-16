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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104968 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Численность американских военных на границе с Мексикой достигла почти 6 тысяч человек

Численность американских военных на границе с Мексикой достигла почти 6 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 9007 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Численность американских военнослужащих, дислоцированных на границе с Мексикой, достигла 5,9 тысяч человек и увеличиваться не будет. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, передает телеканал CNN, информирует УНН.

“Миссия осуществляется для поддержки министерства внутренней безопасности, я считаю, что мы достигли пика численности военных там”, — отметил он. Шанахан одновременно заявил, что он не в курсе заявления своего начальника, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, который допустил вероятность доведения количества американских военнослужащих на границе с Мексикой до 7 тысяч человек.

К настоящему времени к границе с США в районе мексиканского города Тихуана прибыли, по некоторым оценкам, более тысячи участников так называемого каравана мигрантов. Попасть на территорию соседнего государства они пока не пытались.

Как сообщал УНН, власти Мексики примет меры для предотвращения инцидентов с мигрантами на границе с США.

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