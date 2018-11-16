Численность американских военных на границе с Мексикой достигла почти 6 тысяч человек

“Миссия осуществляется для поддержки министерства внутренней безопасности, я считаю, что мы достигли пика численности военных там”, — отметил он. Шанахан одновременно заявил, что он не в курсе заявления своего начальника, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, который допустил вероятность доведения количества американских военнослужащих на границе с Мексикой до 7 тысяч человек.

К настоящему времени к границе с США в районе мексиканского города Тихуана прибыли, по некоторым оценкам, более тысячи участников так называемого каравана мигрантов. Попасть на территорию соседнего государства они пока не пытались.

Как сообщал УНН, власти Мексики примет меры для предотвращения инцидентов с мигрантами на границе с США.