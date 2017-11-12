Чинний чемпіон Кубку Стенлі зазнав десятої поразки в сезоні НХЛ

Для "Предаторз" ця перемога стала четвертою поспіль. У їх складі дебютував обмінений з "Оттави" форвард Кайл Терріс, який забив гол і зробив передачу. Також за господарів закидали Суббан, Сміт і Ярнкрок. У складі "пінгвінів" відзначився Раст, Кессел, Гентцель, Дамулін.

"Пінгвінз" в шостий раз поспіль у сезоні програли у других спарених матчах і загалом для них це вже 10-те фіаско в сезоні.

Таким чином, "Пінгвінз" із 21 балом на 6-й сходинці Східної конференції, але зіграли на 1-2 поєдинки більше від усіх інших конкурентів. "Нешвілл" з 20 очками йдуть 5-ми на Заході.

Відзначимо, що в інших іграх "Рейнджерс" здобули шосту перемогу поспіль, з рахунком 4:2 перегравши "Едмонтон", "Коламбус" перервав серію з чотирьох поразок, в дев'ятому раунді буллітів перегравши "Детройт". "Блекхокс" по ходу третього періоду з рахунком 1:3 поступалися "Кароліні", але змогли відігратися і вирвати перемогу в овертаймі за рахунок шайби Брендона Саада.

Натомість "Міннесота" з рахунком 1:0 переграла "Філадельфію", здобувши другу "суху" перемогу поспіль.