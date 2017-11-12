Действующий чемпион Кубка Стэнли потерпел десятое поражение в сезоне НХЛ

Для "Предаторз" эта победа стала четвертой подряд. В их составе дебютировал обмененный из "Оттавы" форвард Кайл Террис, который забил гол и сделал передачу. Также хозяев забросали Суббан, Смит и Ярнкрок. В составе "пингвинов" отметился Раст, Кэссел, Гентцель, Дамулин.

"Пингвинз" в шестой раз подряд в сезоне проиграли во вторых спаренных матчах и в целом для них это уже 10-е фиаско в сезоне.

Таким образом, "Пингвинз" с 21 баллом на 6-й строчке Восточной конференции, но сыграли на 1-2 поединки больше всех конкурентов. "Нэшвилл" с 20 очками идут 5-ми на Западе.

Отметим, что в других играх "Рейнджерс" получили шестую победу подряд, со счетом 4:2 переиграв "Эдмонтон", "Коламбус" прервал серию из четырех поражений, в девятом раунде буллитов переиграв "Детройт". "Блэкхокс" по ходу третьего периода со счетом 1:3 уступали "Каролине", но смогли отыграться и вырвать победу в овертайме за счет шайбы Брэндона Саада.

А "Миннесота" со счетом 1:0 переиграла "Филадельфию", одержав вторую "сухую" победу подряд.