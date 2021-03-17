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Чи може вакцина проти COVID-19 спричинити захворювання: відповіли у МОЗ

Чи може вакцина проти COVID-19 спричинити захворювання: відповіли у МОЗ

Київ • УНН

 • 14593 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Вакцина проти коронавірусної хвороби COVID-19 не може спричинити захворювання, однак після щеплення людина все одно може заразитися. Про це йдеться в інформаційному бюллетені Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.

Цитата

“Вакцина проти COVID-19 не може спричинити захворювання. Однак, існує ймовірність того, що ви отримаєте першу дозу вакцини вже інфікованим, коли симптоми хвороби ще не розвинулись. Або ж інфікуєтесь та захворієте після проведення вакцинації”, - інформують у міністерстві.

Деталі

У МОЗ нагадують, що організм після щеплення напрацьовує імунітет щонайменше три тижні. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

“Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика вирогідність того, що ви все одно захворієте. Але в цьому випадку ви наймовірніше перенесете захворювання легко і без ускладнень”, - підкреслюють у МОЗ.

Відомство запевнює, що загальна слабкість або підвищення температури − це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації.

Водночас, якщо після щеплення з’явились характерні симптоми захворювання на COVID-19: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, - у МОЗ радять звернутися до лікаря.

Що було раніше

У понеділок стало відомо про те, що Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який нещодавно зробив щеплення препаратом Covishield від AstraZeneca, отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Зазначимо також, що поточного тижня У Міністерстві охорони здоров’я сьогодні повідомили, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. При цьому за даними МОЗ, побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

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