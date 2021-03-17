Может ли вакцина против COVID-19 вызвать заболевания: ответили в Минздраве

Цитата

“Вакцина против COVID-19 не может вызвать заболевание. Однако, существует вероятность того, что вы получите первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или инфицируетесь и заболеете после проведения вакцинации”, — информируют в министерстве.

Детали

В Минздраве напоминают, что организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

“Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятностью того, что вы все равно заболеете. Но в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений”, — подчеркивают в Минздраве.

Ведомство уверяет, что общая слабость или повышение температуры — это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации.

В то же время, если после прививки появились характерные симптомы заболевания COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, — в Минздраве советуют обратиться к врачу.

Что было раньше

В понедельник стало известно о том, что Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который недавно сделал прививку препаратом Covishield от AstraZeneca, получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим также, что на текущей неделе в Министерстве здравоохранения сегодня сообщили, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. При этом по данным Минздрава, побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.