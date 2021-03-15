Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який нещодавно зробив щеплення препаратом Covishield від AstraZeneca, отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Про це Ляшко повідомив в своєму Facebook, передає УНН.
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“Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований”, - написав головний санлікар.
Деталі
Ляшко повідомив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.
“У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи”, - додав головний санлікар України.
Він зазначив, що всі вакцини проти COVID-19 , у першу чергу розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я.
Що було раніше
У Міністерстві охорони здоров’я сьогодні повідомили, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. При цьому за даними МОЗ, побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинвано вже 53 тис. осіб.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.