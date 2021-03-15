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Ляшко после вакцинации заболел COVID-19

Ляшко после вакцинации заболел COVID-19

Киев  •  УНН

 • 27144 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который недавно сделал прививку препаратом Covishield от AstraZeneca, получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом Ляшко сообщил в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал главный санврач.

Детали

Ляшко сообщил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - добавил главный санврач Украины.

Он отметил, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы для облегчени ятечения болезни без осложнений для здоровья.

Что было раньше

В Министерстве здравоохранения сегодня сообщили, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. При этом по данным Минздрава, побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) оказываются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинвано уже 53 тыс. человек.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

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