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Четверо військових ВМС загинули в катастрофі патрульного літака у Південній Кореї

Київ • УНН

 • 682 перегляди

У Південній Кореї розбився морський патрульний літак P-3, всі четверо військових, що були на борту, загинули. Літак впав на гору під час навчального польоту.

Четверо військових ВМС загинули в катастрофі патрульного літака у Південній Кореї

У Південній Кореї четверо військових ВМС, усі, хто був на борту морського патрульного літака, загинули після того, як літак упав на гору у місті Пхохан у четвер, заявили ВМС країни, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Катастрофа сталася близько 13:49 за місцевим часом, і очевидці повідомили про дим, що піднімався над горою, і звуки вибухів.

"Морський патрульний літак P-3, який вилетів о 13:43 для навчання посадки та зльоту з авіабази в Пхохані, зазнав аварії неподалік близько 13:49 з невстановленої причини", - заявили південнокорейські ВМС.

На борту перебували чотири особи - два офіцери та два сержанти.

ВМС заявили, що виявили тіла всіх чотирьох. Особи поки не встановлені.

Літак зазвичай базувався у підрозділі ВМС на південному острові Чеджудо, але прилетів до Пхохана для навчання, сказав представник ВМС країни.

ВМС заявили, що створили слідчу групу для з'ясування подальших деталей та призупинили польоти морського патрульного літака P-3.

Про жертви серед цивільного населення не повідомлялося.

ВМС країни експлуатують 16 літаків P-3, які за їхні протичовнові можливості називають "вбивцями підводних човнів". Перші вісім із 16 літаків, позначених як P-3C, були розгорнуті у 1995 році, а ще вісім, відремонтовані оборонною фірмою Korea Aerospace Industries Ltd і названі P-3CK, були розгорнуті згодом.

Літак, що розбився в четвер, є одним із восьми літаків P-3CK, що експлуатуються в Пхохані та Чеджу.

Нещодавня аварія стала першою відомою аварією за участю літака P-3, розгорнутого збройними силами країни.

У Південній Кореї розбився літак ВМС: що відомо29.05.25, 09:27 • 1904 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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