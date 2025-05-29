Четверо военных ВМС погибли в катастрофе патрульного самолета в Южной Корее
Киев • УНН
В Южной Корее разбился морской патрульный самолет P-3, все четверо военных, находившихся на борту, погибли. Самолет упал на гору во время учебного полета.
В Южной Корее четверо военных ВМС, все, кто был на борту морского патрульного самолета, погибли после того, как самолет упал на гору в городе Пхохан в четверг, заявили ВМС страны, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Катастрофа произошла около 13:49 по местному времени, и очевидцы сообщили о дыме, поднимавшемся над горой, и звуках взрывов.
"Морской патрульный самолет P-3, вылетевший в 13:43 для обучения посадке и взлету с авиабазы в Пхохане, потерпел крушение неподалеку около 13:49 по неустановленной причине", - заявили южнокорейские ВМС.
На борту находились четыре человека - два офицера и два сержанта.
ВМС заявили, что обнаружили тела всех четырех. Личности пока не установлены.
Самолет обычно базировался в подразделении ВМС на южном острове Чеджудо, но прилетел в Пхохан для обучения, сказал представитель ВМС страны.
ВМС заявили, что создали следственную группу для выяснения дальнейших деталей и приостановили полеты морского патрульного самолета P-3.
О жертвах среди гражданского населения не сообщалось.
ВМС страны эксплуатируют 16 самолетов P-3, которые за их противолодочные возможности называют "убийцами подводных лодок". Первые восемь из 16 самолетов, обозначенных как P-3C, были развернуты в 1995 году, а еще восемь, отремонтированные оборонной фирмой Korea Aerospace Industries Ltd и названные P-3CK, были развернуты впоследствии.
Самолет, разбившийся в четверг, является одним из восьми самолетов P-3CK, эксплуатируемых в Пхохане и Чеджу.
Недавняя авария стала первой известной аварией с участием самолета P-3, развернутого вооруженными силами страны.
В Южной Корее разбился самолет ВМС: что известно29.05.25, 09:27 • 1890 просмотров