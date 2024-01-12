Четверо українських моряків перебувають в полоні хуситів
Київ • УНН
Єменські хусіти утримують у полоні чотирьох українських моряків. Президент України Зеленський сказав, що Україна працює над їх звільненням.
В полоні у єменських повстанців-хуситів знаходяться четверо моряків з України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів і ми будемо працювати над їх поверненням
Інших деталей президент не уточнив.
Нагадаємо
У листопаді єменські хусити захопили в Червоному морі вантажне судно Galaxy Leader, що прямувало з Туреччини до Індії. Серед екіпажу захопленого судна були українці. Усього на борту судна перебуває 25 членів екіпажу різних національностей, включаючи українців, болгар та філіпінців.
У грудні угрупування хуситів, яке діє на території Ємену, попередило, що атакуватиме всі кораблі, що прямують до Ізраїлю.
США та Британія завдали ударів по хуситах у Ємені12.01.24, 01:47 • 32832 перегляди