Четверо украинских моряков находятся в плену хуситов

В плену у йеменских повстанцев-хуситов находятся четверо моряков из Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов и мы будем работать над их возвращением - сказал Владимир Зеленский.

Других деталей президент не уточнил.

Напомним,

В ноябре йеменские хуситы захватили в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, следовавшее из Турции в Индию. Среди экипажа захваченного судна были украинцы. Всего на борту судна находится 25 членов экипажа разных национальностей, включая украинцев, болгар и филиппинцев.

В декабре группировка хуситов, действующая на территории Йемена, предупредила, что будет атаковать все корабли, направляющиеся в Израиль.

США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене