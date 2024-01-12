Четверо украинских моряков находятся в плену хуситов
Йеменские хуситы удерживают в плену четырех украинских моряков. Президент Украины Зеленский сказал, что Украина работает над их освобождением.
Главное, чтобы был справедливым: Зеленский о законопроекте по мобилизации
Зеленский ожидает окончательный проект справедливого закона о мобилизации.
Наступление российской армии терпит неудачу. Враг несет большие потери - Сырский
Российская армия не достигает своих целей на Востоке, неся большие потери благодаря украинской обороне, заявляет генерал-полковник Александр Сырский.
Вместо средств получил подозрение: правоохранители Киева задержали чиновника Фонда госимущества на взятке
Киевская милиция арестовала чиновника Фонда государственного имущества за получение взятки в размере $1,000 за сделку по аренде имущества.
Украинки завоевали уже две медали на Кубке Европы по сноубордингу
Украинка Надежда Гапатин завоевала серебро в параллельном слаломе на Кубке Европы по сноубордингу, вслед за бронзой Аннимари Данча в Италии.
Что значит быть стальными: героиня книги "Сталеві" Елена Соседка об изменениях в бизнесе и благотворительности во время войны
"Сталеві" Виктории Покатис освещает устойчивость и лидерство украинских женщин во время войны. Одной из героинь стала Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions.
Польские пограничники задержали 15-летнего чешского школьника, который ехал воевать за Украину
Польские пограничники задержали 15-летнего чешского парня, который пытался пересечь границу Украины, с целью вступления в ряды украинской армии, чтобы бороться против российской агрессии.
В США отменили более 1200 рейсов из-за сильного зимнего шторма
Более 1200 рейсов в США были отменены из-за сильного шторма, охватившего 12 штатов.
Заповедник "София Киевская" запускает в продажу коллекцию банкнот номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот
Новые коллекционные банкноты номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот Украины были выпущены, чтобы почтить культурное наследие.
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
По словам военного эксперта Владислава Селезнева, для эффективного противодействия баллистическим ракетам Украине необходимо 11-13 комплексов Patriot или SAMP/T.