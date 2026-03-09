Чеський уряд відхилив поправку про заборону мобільних телефонів у школах
Київ • УНН
Уряд Чехії не підтримав законопроект про обмеження гаджетів у школах. Директори вже можуть самостійно регулювати використання телефонів учнями.
Сьогодні уряд Чехії виніс негативне рішення щодо законопроекту про заборону або обмеження використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв у школах. Пропозиція була висунута опозиційними депутатами від партії християнських демократів (KDU-ČSL), передає УНН із посиланням на Радіо Прага.
Деталі
Міністр освіти Чехії Роберт Плага (від партії ANO) на пресконференції після засідання кабінету міністрів заявив, що директори шкіл вже мають можливість регулювати використання мобільних телефонів на перервах на підставі правил внутрішнього розпорядку. За його словами, опозиційний законопроект, до того ж, мав безліч недоліків.
"Якщо ви обмежуєте використання мобільних телефонів на перервах, то маєте запропонувати дітям на цей час активну програму", – нагадав Плага.
Він додав, що необхідна профілактика та роз'яснення не лише дітям, а й батькам: чому вводяться обмеження та чому технології потрібно використовувати у навчанні як інструмент сучасного світу, але при цьому відключатися від них на перервах.
За словами міністра, все, включаючи негативні наслідки використання цифрових технологій, вже викладено у відповідній методиці.
