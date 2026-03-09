Чешское правительство отклонило поправку о запрете мобильных телефонов в школах

Сегодня правительство Чехии вынесло отрицательное решение по законопроекту о запрете или ограничении использования мобильных телефонов и других электронных устройств в школах. Предложение было выдвинуто оппозиционными депутатами от партии христианских демократов (KDU-ČSL), передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

Министр образования Чехии Роберт Плага (от партии ANO) на пресс-конференции после заседания кабинета министров заявил, что директора школ уже имеют возможность регулировать использование мобильных телефонов на переменах на основании правил внутреннего распорядка. По его словам, оппозиционный законопроект, к тому же, имел множество недостатков.

"Если вы ограничиваете использование мобильных телефонов на переменах, то должны предложить детям на это время активную программу", – напомнил Плага.

Он добавил, что необходима профилактика и разъяснение не только детям, но и родителям: почему вводятся ограничения и почему технологии нужно использовать в обучении как инструмент современного мира, но при этом отключаться от них на переменах.

По словам министра, все, включая негативные последствия использования цифровых технологий, уже изложено в соответствующей методике.

