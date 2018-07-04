Чеські депутати закликали Росію звільнити Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Тридцять депутатів парламенту Чеської Республіки написали лист уряду Російської Федерації, в якому закликали звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова і ще понад 60 громадян України, які перебувають в російських в'язницях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
"Режисер ніколи не переступав закон, його єдиною провиною було те, що він відкрито виступав проти російської агресії в Криму і окупації своєї рідної країни. Ми вимагаємо від уряду Російської Федерації негайно випустити на свободу Олега Сенцова і ще понад шістдесят несправедливо засуджених українських громадян", - йдеться в листі.
Лист було надіслано на адресу російського посольства в Празі.
Нагадаємо, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.