Чеські депутати закликали Росію звільнити Сенцова

"Режисер ніколи не переступав закон, його єдиною провиною було те, що він відкрито виступав проти російської агресії в Криму і окупації своєї рідної країни. Ми вимагаємо від уряду Російської Федерації негайно випустити на свободу Олега Сенцова і ще понад шістдесят несправедливо засуджених українських громадян", - йдеться в листі.

Лист було надіслано на адресу російського посольства в Празі.

Нагадаємо, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.