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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 71161 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109428 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130525 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137603 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173596 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154607 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142020 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Чешские депутаты призвали Россию освободить Сенцова

Чешские депутаты призвали Россию освободить Сенцова

Киев  •  УНН

 • 9537 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Тридцать депутатов парламента Чешской Республики написали письмо правительству Российской Федерации, в котором призвали освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.

"Режиссер никогда не преступал закон, его единственной провинностью было то, что он открыто выступал против российской агрессии в Крыму и оккупации своей родной страны. Мы требуем от правительства Российской Федерации немедленно выпустить на свободу Олега Сенцова и еще более шестидесяти несправедливо осужденных украинских граждан", – говорится в письме.

Письмо было послано на адрес российского посольства в Праге.

Напомним, зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

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