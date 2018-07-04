Чешские депутаты призвали Россию освободить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Тридцать депутатов парламента Чешской Республики написали письмо правительству Российской Федерации, в котором призвали освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.
"Режиссер никогда не преступал закон, его единственной провинностью было то, что он открыто выступал против российской агрессии в Крыму и оккупации своей родной страны. Мы требуем от правительства Российской Федерации немедленно выпустить на свободу Олега Сенцова и еще более шестидесяти несправедливо осужденных украинских граждан", – говорится в письме.
Письмо было послано на адрес российского посольства в Праге.
Напомним, зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.