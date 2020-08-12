Червоний Хрест направив до окупованого Донецька 45 тонн гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. До окупованого Донецька через КПВВ "Новотроїцьке" прослідувало 3 вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Загальна вага гумдопомоги склала понад 45 тонн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"За маршрутом Київ-Донецьк прослідувало 3 вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою цивільним особам, що проживають на тимчасово окупованій території України. Вміст автівок склали будматеріали та побутові товари. Загальна вага гумдопомоги - понад 45 тонн", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що, відповідно до розпорядження Командувача Об'єднаних сил, військовослужбовці Донецького прикордонного загону здійснили оформлення та пропуск вантажівок через лінію розмежування у КПВВ "Новотроїцьке".
Як повідомляв УНН, через пандемію COVID-19 у Міжнародному комітеті Червоного Хреста посилили гуманітарну роботу на Донбасі.