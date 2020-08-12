Красный Крест направил в оккупированный Донецк 45 тонн гумпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В оккупированный Донецка через КПВВ "Новотроицкое" последовало 3 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Общий вес гумпомощи составил более 45 тонн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"По маршруту Киев-Донецк последовало 3 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью гражданским лицам, проживающим на временно оккупированной территории Украины. Содержащее автомобилей составили стройматериалы и бытовые товары. Общий вес гумпомощи - свыше 45 тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, согласно распоряжению Командующего Объединенных сил, военнослужащие Донецкого пограничного отряда осуществили оформление и пропуск грузовиков через линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое".
Как сообщал УНН, из-за пандемии COVID-19 в Международном комитете Красного Креста усилили гуманитарную работу на Донбассе.