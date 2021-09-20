Червоне м'ясо провокує онкологію - лікар Комаровський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Червоне м'ясо може спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Про це заявив доктор Євген Комаровський, передає УНН з посиланням на відеоблог експерта.
Він уточнив, що мова йде про будь-який вид червоного м'яса.
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"Будь-яке червоне м'ясо, особливо - оброблене, тобто - ковбаси. Винятком є, якщо ви вживаєте червоне м'ясо раз в тиждень, якщо це печене, варене, а не смажене до вугілля червоне м'ясо.
Червоне м'ясо - це набагато гірше, ніж птиця і риба", - зазначив він.
Деталі
Щоб запобігти розвитку онкологічних захворювань Комаровський радить дотримуватися середземноморської дієти.
"Доведено, що вона здійснює серйозний вплив на зменшення ризику розвитку онкології", - інформує він.
Довідка: Середземноморська дієта - це план правильного харчування, який містить багато фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, риби та оливкової олії. Середземноморська дієта знижує ризик серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, цукрового діабету, хвороби Альцгеймера і Паркінсона. Також вона допомагає скинути зайву вагу.