Червоне м'ясо провокує онкологію - лікар Комаровський

Він уточнив, що мова йде про будь-який вид червоного м'яса.

Цитата

"Будь-яке червоне м'ясо, особливо - оброблене, тобто - ковбаси. Винятком є, якщо ви вживаєте червоне м'ясо раз в тиждень, якщо це печене, варене, а не смажене до вугілля червоне м'ясо.

Червоне м'ясо - це набагато гірше, ніж птиця і риба", - зазначив він.

Деталі

Щоб запобігти розвитку онкологічних захворювань Комаровський радить дотримуватися середземноморської дієти.

"Доведено, що вона здійснює серйозний вплив на зменшення ризику розвитку онкології", - інформує він.

Довідка: Середземноморська дієта - це план правильного харчування, який містить багато фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, риби та оливкової олії. Середземноморська дієта знижує ризик серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, цукрового діабету, хвороби Альцгеймера і Паркінсона. Також вона допомагає скинути зайву вагу.