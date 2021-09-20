Красное мясо провоцирует онкологию – доктор Комаровский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Красное мясо может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский, передает УНН со ссылкой на видеоблог эксперта.
Он уточнил, что речь идет о любом виде красного мяса.
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"Любое красное мясо, особенно – обработанное, то есть – колбасы. Исключением является, если вы употребляете красное мясо раз в неделю, если это печеное, вареное, а не жареное до углей красное мясо.
Красное мясо – это намного хуже, чем птица и рыба", - отметил он.
Детали
Чтобы предотвратить развитие онкологических заболеваний Комаровский советует придерживаться средиземноморской диеты.
"Доказано, что она оказывает серьезное влияние на уменьшение риска развития онкологии", - информирует он.
Справка: Средиземноморская диета – это план правильного питания, который содержит много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла. Средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также она помогает сбросить лишний вес.