Черкаська ОДА повідомила, які лікарні приймають хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Черкаська облдержадміністрація виділила на запобігання поширенню COVID-19 із резервного фонду 5 млн грн. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я ОДА Лариса Кошова, передає УНН.
Кошти розподілили як на закупівлю тестів, медикаментів, так і на придбання засобів індивідуального захисту для медиків та бензину для бригад “швидкої”.
В області визначені лікарні так званої першої хвилі. Це:
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- КНП “Черкаська міська інфекційна лікарня”;
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- КНП “Уманська міська лікарня” Уманської міської ради;
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- КНП “Золотоніська районна багатопрофільна лікарня”;
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- КНП “Черкаська центральна районна лікарня”;
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- КНП “Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів Коломійченків”;
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- КНП “Черкаська обласна лікарня” для лікування важких хворих на пневмонії COVID-19.
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“Зараз в області два медичні заклади надають медичну допомогу пацієнтам із коронавірусною інфекцією. Це КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня“ та КНП "Уманська міська лікарня“.
При збільшенні кількості пацієнтів хворих на коронавірус до роботи залучатимуться наступні лікувальні заклади першої хвилі”, — зазначила Кошова.
Критерії для вибору таких лікарень наступні:
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- є щонайменше 4 апарати штучної вентиляції легень;
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- є централізована подача кисню;
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- є відділення інтенсивної терапії;
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- є інфекційне відділення;
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- є 4 і більше лікарів-анестезіологів;
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- є 4 та більше лікарів терапевти/педіатри/інфекціоністи;
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- є все обладнання, яке вимагали в терапевтичному пакеті при укладенні договорів з НСЗУ;
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- є місця для ізоляції хворих.
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Надавати допомогу хворим готові 92 лікарі екстреної медичної допомоги, 441 сімейний лікар, 61 лікар-інфекціоніст, 172 лікарі-анестезіологи та інші медичні працівники.
“Також в області починають діяти мобільні медичні бригади. Вони приїжджають додому до черкащан, які мають підозру на коронавірус, й здійснюють забір матеріалів. Відібрані зразки відправляють до обласного лабораторного центру на ПЛР-дослідження. Результат пацієнт отримує вже за добу. Таким чином, мобільні медичні бригади стримують поширення коронавірусної інфекції, адже мобільність імовірно заражених черкащан буде обмежено”, — наголосила вона.
Своєю чергою у Черкаській ОДА просять людей дотримуватися карантину.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19. Із них на Черкащині — 50.
Раніше УНН повідомляв, що бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробник курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Окрім того, МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.