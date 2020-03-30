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Черкасская ОГА сообщила, какие больницы принимают больных коронавирусом

Черкасская ОГА сообщила, какие больницы принимают больных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 53861 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Черкасская облгосадминистрация выделила на предотвращение распространения COVID-19 из резервного фонда 5 млн грн. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения ОГА Лариса Кошевая, передает УНН.

Средства распределили как на закупку тестов, медикаментов, так и на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и бензина для бригад "скорой".

В области определены больницы так называемой первой волны. Это:

  • КНП "Черкасская городская инфекционная больница";
  • КНП "Уманская городская больница" Уманского городского совета;
  • КНП "Золотоношская районная многопрофильная больница";
  • КНП "Черкасская центральная районная больница";
  • КНП "Шполянская многопрофильная больница имени братьев Коломийченко";
  • КНП "Черкасская областная больница" для лечения тяжелых больных пневмонией COVID-19.

"Сейчас в области два медицинских учреждения оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Это КНП "Черкасская городская инфекционная больница" и КНП "Уманская городская больница".

При увеличении количества пациентов с коронавирусом к работе будут привлекаться другие лечебные учреждения первой волны", - отметила Кошевая.

Критерии для выбора таких больниц следующие:

  • есть как минимум 4 аппарата искусственной вентиляции легких;
  • есть централизованная подача кислорода;
  • есть отделение интенсивной терапии;
  • есть инфекционное отделение;
  • есть 4 и больше врачей-анестезиологов;
  • есть 4 и больше врачей терапевты/педиатры/инфекционисты;
  • есть все оборудование, которое требовали в терапевтическом пакете при заключении договоров с НСЗУ;
  • есть места для изоляции больных.

Оказывать помощь больным готовы 92 врача экстренной медицинской помощи, 441 семейный врач, 61 врач-инфекционист, 172 врача-анестезиолога и другие медицинские работники.

"Также в области начинают действовать мобильные медицинские бригады. Они приезжают домой к черкасчанам, которые имеют подозрение на коронавирус, и осуществляют забор материалов. Отобранные образцы отправляют в областной лабораторный центр на ПЦР-исследование. Результат пациент получает уже через сутки. Таким образом, мобильные медицинские бригады сдерживают распространение коронавирусной инфекции, ведь мобильность вероятно зараженных черкасчан будет ограничена", - подчеркнула она.

В свою очередь в Черкасской ОГА просят людей соблюдать карантин.

Напомним, в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19. Из них в Черкасской области - 50.

Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ДП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.

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