Черкасская ОГА сообщила, какие больницы принимают больных коронавирусом

Средства распределили как на закупку тестов, медикаментов, так и на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и бензина для бригад "скорой".

В области определены больницы так называемой первой волны. Это:



КНП "Черкасская городская инфекционная больница";



КНП "Уманская городская больница" Уманского городского совета;



КНП "Золотоношская районная многопрофильная больница";



КНП "Черкасская центральная районная больница";



КНП "Шполянская многопрофильная больница имени братьев Коломийченко";



КНП "Черкасская областная больница" для лечения тяжелых больных пневмонией COVID-19.



"Сейчас в области два медицинских учреждения оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Это КНП "Черкасская городская инфекционная больница" и КНП "Уманская городская больница".

При увеличении количества пациентов с коронавирусом к работе будут привлекаться другие лечебные учреждения первой волны", - отметила Кошевая.

Критерии для выбора таких больниц следующие:



есть как минимум 4 аппарата искусственной вентиляции легких;



есть централизованная подача кислорода;



есть отделение интенсивной терапии;



есть инфекционное отделение;



есть 4 и больше врачей-анестезиологов;



есть 4 и больше врачей терапевты/педиатры/инфекционисты;



есть все оборудование, которое требовали в терапевтическом пакете при заключении договоров с НСЗУ;



есть места для изоляции больных.



Оказывать помощь больным готовы 92 врача экстренной медицинской помощи, 441 семейный врач, 61 врач-инфекционист, 172 врача-анестезиолога и другие медицинские работники.

"Также в области начинают действовать мобильные медицинские бригады. Они приезжают домой к черкасчанам, которые имеют подозрение на коронавирус, и осуществляют забор материалов. Отобранные образцы отправляют в областной лабораторный центр на ПЦР-исследование. Результат пациент получает уже через сутки. Таким образом, мобильные медицинские бригады сдерживают распространение коронавирусной инфекции, ведь мобильность вероятно зараженных черкасчан будет ограничена", - подчеркнула она.

В свою очередь в Черкасской ОГА просят людей соблюдать карантин.

Напомним, в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19. Из них в Черкасской области - 50.

Ранее УНН сообщал, что бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того, МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ДП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.