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Черговий скандал: Орбана спіймали у шарфі з картою "Великої Угорщини"

Черговий скандал: Орбана спіймали у шарфі з картою "Великої Угорщини"

Київ • УНН

 • 552220 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням так званої «Великої Угорщини», до складу якої «включили» у тому числі частину України та Румунії, передає УНН.

Деталі

Так, Орбан опублікував на своїй сторінці у Facebook відео зустрічі з футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини. Це був товариський поєдинок проти Греції. На кадрах Орбан з шарфом, на якому зображено карту «Великої Угорщини».

Окрім того, на шарф Прем’єр-міністра Угорщини звернув увагу німецький ліберальний політик, депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

«Прем'єр-міністр Угорщини - в шарфі з картою "Великої Угорщини". Як заспокійливо для сусідів Угорщини», - написав він у Twitter.

У Міністерстві закордонних справ Румунії вже відреагували на шарф Орбана, висловивши послу Угорщини у Бухаресті «рішуче несхвалення».

У МЗС Румунії заявили, що подібний жест перебуває в очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновлення двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті, як зі своїм угорським колегою, так і з прем'єр-міністром Угорщини.

«Будь-який ревізіоністський прояв, у якій би формі він не приймався, є неприйнятним усупереч нинішнім реаліям та спільно прийнятим Румунією та Угорщиною зобов'язанням будувати двосторонні відносини в рамках визначальних параметрів основного документа, що регулює двосторонні відносини, а саме Договору про взаєморозуміння, співпрацю та добросусідство між Румунією та Угорською Республікою, підписане в Тімішоарі 16 вересня 1996 року, і, відповідно, про Стратегічне партнерство, якому цього року виповнюється два десятиліття», - йдеться в повідомленні.

The Prime Minister of Hungary - wearing a scarf with the map of Greater Hungary.

How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z

— Daniel Freund (@daniel_freund) November 21, 2022

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв радянські війська, що напали на Угорщину під час революції 1956 року, та інститути Європейського Союзу сьогодні.

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