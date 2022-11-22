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Очередной скандал: Орбана поймали в шарфе с картой "Великой Венгрии"

Очередной скандал: Орбана поймали в шарфе с картой "Великой Венгрии"

Киев • УНН

 • 552218 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министра Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением так называемой «Великой Венгрии», в состав которой «включили» в том числе часть Украины и Румынии, передает УНН.

Детали

Так, Орбан опубликовал на своей странице в Facebook видео встречи с футболистом Балажем Джуджаком, проведшим прощальный матч за сборную Венгрии. Это был товарищеский поединок против Греции. На кадрах Орбан с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии».

Кроме того, на шарф премьер-министра Венгрии обратил внимание немецкий либеральный политик, депутат Европарламента Даниэль Фрейнд.

«Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокоительно для соседей Венгрии», - написал он в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Румынии уже отреагировали на шарф Орбана, выразив послу Венгрии в Бухаресте «решительное неодобрение».

В МИД Румынии заявили, что подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновления двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште, как со своим венгерским коллегой, так и с премьер-министром Венгрии.

«Любое ревизионистское проявление, в какой бы форме оно ни принималось, является неприемлемым вопреки нынешним реалиям и совместно принятым Румынией и Венгрией обязательством строить двусторонние отношения в рамках определяющих параметров основного документа, регулирующего двусторонние отношения, а именно Договора о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгерской Республикой, подписанном в Тимишоаре 16 сентября 1996 года, и, соответственно, о Стратегическом партнерстве, которому в этом году исполняется два десятилетия», - говорится в сообщении.

Предыдущая министерство кухни - ветер шрифта с map of Greater Hungary.

How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z

—Даниль Freund (@daniel_freund) November 21, 2022

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил советские войска, напавшие на Венгрию во время революции 1956 года, и институты Европейского Союза сегодня.

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