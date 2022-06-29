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Черговий рекорд: у Києві два рази поспіль були найтепліші ночі

Черговий рекорд: у Києві два рази поспіль були найтепліші ночі

Київ • УНН

 • 123982 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У Києві другий раз поспіль зафіксували найтепліші ночі за час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує УНН.

Цитата

"За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського мінімальна температура повітря 28 червня у столиці не опустилась нижче +21,3°С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року. Вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

27 червня у Києві температура опустилася лише до +19,8°. У 2017 році рекордно мінімальна температура була +19,7°С.

20 червня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +25,9°С – на 0,3°С вище за рекорд цього дня у 1975 році. Кліматичну норму було перевищено на 5,8°С.

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