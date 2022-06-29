Черговий рекорд: у Києві два рази поспіль були найтепліші ночі

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"За даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського мінімальна температура повітря 28 червня у столиці не опустилась нижче +21,3°С, що є повторенням попереднього рекордного значення 2016 року. Вже другий день поспіль у Києві фіксують найтепліші ночі за час проведення спостережень", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

27 червня у Києві температура опустилася лише до +19,8°. У 2017 році рекордно мінімальна температура була +19,7°С.

20 червня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +25,9°С – на 0,3°С вище за рекорд цього дня у 1975 році. Кліматичну норму було перевищено на 5,8°С.