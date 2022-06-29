Очередной рекорд: в Киеве два раза подряд были самые теплые ночи
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Киеве второй раз подряд зафиксировали самые теплые ночи за время проведения наблюдений. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.
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"По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха 28 июня в столице не опустилась ниже +21,3°С, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года. Уже второй день в Киеве фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений", – говорится в сообщении.
Напомним
27 июня в Киеве температура опустилась только до +19,8°. В 2017 году рекордно минимальная температура была +19,7°С.
20 июня в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +25,9°С – на 0,3°С выше рекорда этого дня в 1975 году. Климатическая норма была превышена на 5,8°С.