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Очередной рекорд: в Киеве два раза подряд были самые теплые ночи

Очередной рекорд: в Киеве два раза подряд были самые теплые ночи

Киев • УНН

 • 123980 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Киеве второй раз подряд зафиксировали самые теплые ночи за время проведения наблюдений. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.

Цитата

"По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха 28 июня в столице не опустилась ниже +21,3°С, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года. Уже второй день в Киеве фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений", – говорится в сообщении.

Напомним

27 июня в Киеве температура опустилась только до +19,8°. В 2017 году рекордно минимальная температура была +19,7°С.

20 июня в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +25,9°С – на 0,3°С выше рекорда этого дня в 1975 году. Климатическая норма была превышена на 5,8°С.

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