Другий за червень: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилася нижче +19,8°С", – ідеться у повідомленні.

Попередній рекорд зафіксували у 2017 році, тоді мінімальна температура становила +19,7°С.

Додамо

20 червня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +25,9°С – на 0,3°С вище за рекорд цього дня у 1975 році. Кліматичну норму було перевищено на 5,8°С.

Нагадаємо

Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.