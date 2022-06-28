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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Другий за червень: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

Другий за червень: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

Київ • УНН

 • 102870 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. У Києві 27 червня температура опустилася лише до +19,8°. У 2017 році рекордно мінімальна температура була +19,7°С. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує УНН.

Деталі

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилася нижче +19,8°С", – ідеться у повідомленні.

Попередній рекорд зафіксували у 2017 році, тоді мінімальна температура становила +19,7°С.

Додамо

20 червня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +25,9°С – на 0,3°С вище за рекорд цього дня у 1975 році. Кліматичну норму було перевищено на 5,8°С.

Нагадаємо

Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.

Українські Національні Новини

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