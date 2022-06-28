Другий за червень: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У Києві 27 червня температура опустилася лише до +19,8°. У 2017 році рекордно мінімальна температура була +19,7°С. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує УНН.
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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилася нижче +19,8°С", – ідеться у повідомленні.
Попередній рекорд зафіксували у 2017 році, тоді мінімальна температура становила +19,7°С.
Додамо
20 червня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +25,9°С – на 0,3°С вище за рекорд цього дня у 1975 році. Кліматичну норму було перевищено на 5,8°С.
Нагадаємо
Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.