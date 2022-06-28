Второй за июнь: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Киеве 27 июня температура опустилась лишь до +19,8°. В 2017 году рекордно минимальная температура была +19,7°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.
Детали
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха 27 июня в столице не опустилась ниже +19,8°С", – говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд зафиксировали в 2017 году, тогда минимальная температура составляла +19,7°С.
Добавим
20 июня в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +25,9°С – на 0,3°С выше рекорда этого дня в 1975 году. Климатическая норма была превышена на 5,8°С.
Напомним
В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.