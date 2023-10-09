Чергове спрощення адмінпослуг: моряки зможуть отримати послужну книжку поштою

Деталі

Раніше основний документ моряків, послужну книжку, можна було отримати лише за умови особистого звернення. Тепер моряку достатньо відправити документи поштою, і так само у відповідь отримати необхідний документ. Таким чином знижується можливість спекуляцій щодо результатів рішення про видачу документів.

Для отримання послужної книжки морякам потрібно буде пройти два кроки.

Перший: сплатити за бланк послужної 245,28 грн та зібрати пакет документів. До пакету входить заява про видачу ПКМ, копії паспорта, посвідчення особи моряка (за наявності), диплом або свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію, 2 фотокартки розміром 3х4 см, квитанція про сплату за бланк ПКМ, гарантійний лист про сплату за послуги з доставки. Документи потрібно відправити до Адміністрації судноплавства, за адресою: просп. Берестейський, 14, м. Київ, 01135.

Другий крок триватиме до 10 днів, він включає розгляд заяви у Адміністрації судноплавства та виготовлення послужної книжки. Після завершення процедури моряк зможе отримати документ за вказаною в гарантійному листі адресою.

Також послужна книжка моряка видається за новим зразком. Вона має більше сторінок, що дозволяє рідше її змінювати, а стандарти внесення даних про стаж роботи моряка на суднах було спрощено з урахуванням міжнародних стандартів та побажань спільноти. При цьому, якщо у моряка є місце в послужній книжці старого зразка, він може продовжувати її заповнювати.

Додатково

Міністерство нагадує, що з моменту запуску послуги дипломування моряків через Дію вже понад 2600 моряків вже звернулись до Адміністрації судноплавства для того, щоб підвищити або підтвердити звання та отримати кваліфікаційні документи. Це можна зробити особисто або через представника. На здачу кваліфікаційного іспиту (CES-test 6.0) через Дію записалося понад 800 моряків.

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