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Очередное упрощение админуслуг: моряки смогут получить послужную книгу по почте

Очередное упрощение админуслуг: моряки смогут получить послужную книгу по почте

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Моряки будут получать послужную книгу по почте. Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

Ранее основной документ моряков, послужную книгу, можно было получить только при условии личного обращения. Теперь моряку достаточно отправить документы по почте, и так же в ответ получить необходимый документ. Таким образом снижается возможность спекуляций относительно результатов решения о выдаче документов.

Морякам нужно будет пройти два шага, чтобы получить послужной список.

Первый: оплатить бланк послужной 245,28 грн и собрать пакет документов. В пакет входит заявление о выдаче ПКМ, копии паспорта, удостоверения личности моряка (при наличии), диплом или свидетельство, подтверждающее квалификацию, 2 фотокарточки размером 3х4 см, квитанция об уплате за бланк ПКМ, гарантийное письмо об уплате за услуги по доставке. Документы нужно отправить в администрацию судоходства, по адресу: просп. Берестейский, 14, г. Киев, 01135.

Второй шаг продлится до 10 дней, он включает рассмотрение заявления в администрации судоходства и изготовление послужной книги. После завершения процедуры моряк сможет получить документ по указанному в гарантийном письме адресу.

Также послужная книга моряка издается по новому образцу. Она имеет больше страниц, что позволяет реже ее менять, а стандарты внесения данных о стаже работы моряка на судах были упрощены с учетом международных стандартов и пожеланий сообщества. При этом, если у моряка есть место в послужной книжке старого образца, он может продолжать ее заполнять.

Дополнительно

Министерство напоминает, что с момента запуска службы дипломирования моряков в рамках действия более 2600 моряков уже обратились в управление судоходства для повышения или подтверждения звания и получения квалификационных документов. Это можно сделать лично или через представителя. На сдачу квалификационного экзамена (CES-test 6.0) через действие записалось более 800 моряков.

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