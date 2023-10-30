Чергове морське судно рф зайшло в порт Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Морське судно рф знову зайшло у порт Маріуполя. Клас судна, а також контроль щодо вивантаження/завантаження поки що неможливий. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Телеграмі, передає УНН.
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«У порт Маріуполя знову зайшло морське судно.
Пришвартоване за елеватором, відверто заховано від “сторонніх очей”. Факт його заходу та швартовки вдалось встановити виключно через системний моніторинг.
Повертаючись до вранішних новин, посилене патрулювання акваторії порту російською авіацією било пов’язано саме з заходом цього класу.
Клас судна (балкер якого типу, або танкер або інше) встановити за поточних умов неможливо, як і проконтролювати вивантаження/завантаження», - повідомив Андрющенко.
Додамо
Він також додав, що продовжується перевантаження судна РМ3, що зайшло в порт на передодні. Ще два судна класу річка-море та льодокол, за словами радника міського голови Маріуполя, - пришвартовано давно без руху.
Згідно гіпотези телеграм-каналу Андрющенка, захід балкера мав тестову мету, і це може означати початок вантажного судоплавства в Маріуполь.
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