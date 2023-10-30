Очередное морское судно россии зашло в порт Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Морское судно россии вновь зашло в порт Мариуполя. Класс судна, а также контроль по выгрузке/загрузке пока невозможен. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Телеграмме, передает УНН.
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«В порт Мариуполя снова зашло морское судно.
Пришвартованное за элеватором, откровенно спрятано от посторонних глаз. Факт его мероприятия и швартовки удалось установить только через системный мониторинг.
Возвращаясь к утренним новостям, усиленное патрулирование акватории порта российской авиацией было связано именно с мероприятием этого класса.
Класс судна (балкер какого типа, или танкер или другое) установить при текущих условиях невозможно, как и проконтролировать выгрузку/загрузку», - сообщил Андрющенко.
Добавим
Он также добавил, что продолжается перегрузка судна РМ3, зашедшего в порт накануне. Еще два судна класса река-море и ледокол, по словам советника городского головы Мариуполя, пришвартованы давно без движения.
Согласно гипотезе телеграмм-канала Андрющенко, мероприятие балкера имело тестовую цель, и это может означать начало грузового судоходства в Мариуполе.
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