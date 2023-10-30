Очередное морское судно россии зашло в порт Мариуполя

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 14793 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 28052 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 110255 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 39861 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 98833 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 156255 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 150805 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153569 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159498 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167937 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 53420 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 50916 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 54032 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 48866 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 55518 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 14843 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 56091 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 110333 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 233627 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 286587 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 9452 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 42921 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42145 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 55647 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76910 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Очередное морское судно россии зашло в порт Мариуполя

Киев • УНН

 • 35236 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Морское судно россии вновь зашло в порт Мариуполя. Класс судна, а также контроль по выгрузке/загрузке пока невозможен. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Телеграмме, передает УНН.

Очередное морское судно россии зашло в порт Мариуполя

Цитата

«В порт Мариуполя снова зашло морское судно.

Пришвартованное за элеватором, откровенно спрятано от посторонних глаз. Факт его мероприятия и швартовки удалось установить только через системный мониторинг.

Возвращаясь к утренним новостям, усиленное патрулирование акватории порта российской авиацией было связано именно с мероприятием этого класса.

Класс судна (балкер какого типа, или танкер или другое) установить при текущих условиях невозможно, как и проконтролировать выгрузку/загрузку», - сообщил Андрющенко.

Добавим

Он также добавил, что продолжается перегрузка судна РМ3, зашедшего в порт накануне. Еще два судна класса река-море и ледокол, по словам советника городского головы Мариуполя, пришвартованы давно без движения.

Согласно гипотезе телеграмм-канала Андрющенко, мероприятие балкера имело тестовую цель, и это может означать начало грузового судоходства в Мариуполе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне незаконно присваивают жилье украинцев в Мариуполе – горсовет

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18