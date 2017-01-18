Через землетрус у Римі евакуювали низку установ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Три інтенсивні і тривалі землетруси з магнітудою більше 5 сталися в районі італійської столиці Риму, передає УНН з посиланням на Corriere Roma.
Перший сильний землетрус магнітудою 5,3 з епіцентром між Л'Аквілла і Рієті та між Лаціо і Абруццо стався о 10:25 за місцевим часом, з епіцентром на глибині дев'ять кілометрів на Апеннінах. Через п'ять хвилин, о 10:30, ще один землетрус магнітудою 3,2 стався у провінції Рієті. А о 11:20 або близько того стався найсильніший і найтриваліший землетрус, за попередніми даними, магнітудою 5,7.
Підземні поштовхи відчувалися в постраждалих раніше районах 24 серпня минулого року.
Як зазначається, через підземні поштовхи були евакуйовані деякі музеї і школи і було призупинено відвідування Квіринальського палацу.
Також через землетрус закрилися декілька ліній метро для технічної перевірки.
Люди повиходили на вулиці. На єдиний номер екстреної допомоги безперестанку надходять дзвінки від громадян.