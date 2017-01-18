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Из-за землетрясения в Риме эвакуировали ряд учреждений

Киев • УНН

 • 12824 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Три интенсивные и длительные землетрясения с магнитудой более 5 баллов произошли в районе итальянской столицы Рима, передает УНН со ссылкой на Corriere Roma.

Первое сильное землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром между ЛьАквилла и Риети и между Лацио и Абруццо произошло в 10:25 по местному времени, с эпицентром на глубине девять километров в Апеннинах. Через пять минут, в 10:30, еще одно землетрясение магнитудой 3,2 произошло в провинции Риети. А в 11:20 или около того произошел сильное и продолжительное землетрясение, по предварительным данным, магнитуда 5,7.

Подземные толчки ощущались в пострадавших ранее районах 24 августа прошлого года.

Как отмечается, из-за подземных толчков были эвакуированы некоторые музеи и школы и было приостановлено посещение дворца Квиринале.

Также из-за землетрясения закрылись несколько линий метро для технической проверки.

Люди вышли на улицы. На единый номер экстренной помощи беспрестанно поступают звонки от граждан.

 

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