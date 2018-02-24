Через загрозу сходження лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 лютого. УНН. У зв′язку із загрозою сходження лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
“Протягом 24-26 лютого на високогір'ї Закарпатської області у зв′язку з рiзким зниженням температури повiтря очiкується значна (ІІІ рівень) снiголавинна небезпека”, – повідомляють гідрометеорологи.
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Окрім того, завтра, 25 лютого, на дорогах більшої частини території Закарпатської області та в Ужгороді збережеться ожеледиця, місцями очікується посилення північного вітру 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, протягом лютого 2018 року у горах на Закарпатті зійшло вже п′ять снігових лавин – на горах Плай та Брецкул.