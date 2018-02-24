Из-за угрозы схода лавин на Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 24 февраля. УНН. В связи с угрозой схода лавин на Закарпатье объявили штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
“В течение 24-26 февраля на высокогорье Закарпатской области в связи с резким снижением температуры воздуха ожидается значительное (ІІІ уровень) снеголавинная опасность”, – сообщают гидрометеорологи.
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Кроме того, завтра, 25 февраля, на дорогах большей части территории Закарпатской области и в Ужгороде сохранится гололедица, местами ожидается усиление северного ветра 15-20 м/с.
Как сообщал УНН, в течение февраля 2018 года в горах на Закарпатье сошло уже пять снежных лавин – на горах Плай и Брецкул.