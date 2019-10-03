Через загибель патрульної поліцейської у ДТП відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Полтавській області затримали чоловіка, який не дотримався швидкісних обмежень і збив патрульну поліцейську під час оформлення адміністративного матеріалу на іншого водія. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в області.
За даними перевірки, водій Mercedes Sprinter не дотримався безпечної швидкості, збив патрульну і зіткнувся із зупиненим на узбіччі іншим мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Від отриманих травм, не сумісних із життям, жінка померла на місці.
У поліції повідомили, що після нетривалого переслідування, водія мікроавтобусу 1985 року народження затримали на трасі "Київ – Харків – Довжанський" на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу "Затримання уповноваженою службовою особою".
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
У рамках кримінального провадження призначені експертизи, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, вчора на Полтавщині під час чергування загинула патрульна поліцейська.
Все сталося тоді, коли вона оформлювала адмінматеріали на водія автомобіля Volkswagen Passat. Поліцейська зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі.
У цей час автодорогою рухався інший мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого не дотримався безпечного швидкісного режиму, здійснив наїзд на патрульну і скоїв зіткнення із зупиненим на узбіччі мікроавтобусом. Поліцейська отримала травми, несумісні з життям.