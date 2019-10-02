На Полтавщині під час чергування загинула патрульна поліцейська
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні під час виконання службових обов'язків на Полтавщині у ДТП загинула 35-річна патрульна поліцейська, передає УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.
Повідомляється, що патрульна поліцейська заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни Полтавської області (автодорога М-03 "Київ-Харків-Довжанський").
"Попередньо, близько 16-ї години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимогу поліцейських зупинитися водій не зреагував. У результаті нетривалого переслідування, патрульними вдалося зупинити його приблизно за 4 кілометри від дорожньої станції", - йдеться в повідомленні.
У ході поверхневої перевірки у водія та у салоні авто Volkswagen Passat виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.
Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat та оформлення адмінматеріалів, передбачених ст. 130 КУпАП, патрульна Марина Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі.
У цей час автодорогою рухався інший мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого не дотримався безпечного швидкісного режиму, здійснив наїзд на патрульну і скоїв зіткнення із зупиненим на узбіччі мікроавтобусом.
"Попри намагання поліцейських реанімувати свою колегу й оперативно надану їй домедичну допомогу, патрульна померла на місці. На превеликий жаль, Марина отримала травми несумісні з життям. Наразі з'ясовуються усі обставини цієї страшної ДТП", - проінформували у патрульній поліції.
Зазначено, що Марина Фетч несла службу в лавах патрульної поліції Полтавської області з жовтня 2017 року. У загиблої залишився 10-річний син.
Нагадаємо, у Броварах сталася смертельна ДТП: співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП загинула жінка.