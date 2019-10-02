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На Полтавщині під час чергування загинула патрульна поліцейська

Київ • УНН

 • 13084 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні під час виконання службових обов'язків на Полтавщині у ДТП загинула 35-річна патрульна поліцейська, передає УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

На Полтавщині під час чергування загинула патрульна поліцейська

Повідомляється, що патрульна поліцейська заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни Полтавської області (автодорога М-03 "Київ-Харків-Довжанський").

"Попередньо, близько 16-ї години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимогу поліцейських зупинитися водій не зреагував. У результаті нетривалого переслідування, патрульними вдалося зупинити його приблизно за 4 кілометри від дорожньої станції", - йдеться в повідомленні.

У ході поверхневої перевірки у водія та у салоні авто Volkswagen Passat виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat та оформлення адмінматеріалів, передбачених ст. 130 КУпАП, патрульна Марина Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі.

У цей час автодорогою рухався інший мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого не дотримався безпечного швидкісного режиму, здійснив наїзд на патрульну і скоїв зіткнення із зупиненим на узбіччі мікроавтобусом.

"Попри намагання поліцейських реанімувати свою колегу й оперативно надану їй домедичну допомогу, патрульна померла на місці. На превеликий жаль, Марина отримала травми несумісні з життям. Наразі з'ясовуються усі обставини цієї страшної ДТП", - проінформували у патрульній поліції.

Зазначено, що Марина Фетч несла службу в лавах патрульної поліції Полтавської області з жовтня 2017 року. У загиблої залишився 10-річний син.

Нагадаємо, у Броварах сталася смертельна ДТП: співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП загинула жінка.

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