В Полтавской области во время дежурства погибла патрульная полицейская
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня во время исполнения служебных обязанностей в Полтавской области в ДТП погибла 35-летняя патрульная полицейская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.
Сообщается, что патрульная полицейская заступила на дежурство на дорожную станцию патрульной полиции в городе Лубны Полтавской области (автодорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский").
"Предварительно, около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. По требованию полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульными удалось остановить его примерно в 4 километрах от дорожной станции", - говорится в сообщении.
В ходе поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.
Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов, предусмотренных ст. 130 КУоАП, патрульная Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.
В это время по втодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасный скоростной режим, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом.
"Несмотря на попытки полицейских реанимировать свою коллегу и оперативно предоставленную ей домедицинскую помощь, патрульная скончалась на месте. К большому сожалению, Марина получила травмы несовместимые с жизнью. Сейчас выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП", - проинформировали в патрульной полиции.
Отмечено, что Марина Фетч несла службу в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. У погибшей остался 10-летний сын.
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