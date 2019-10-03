Из-за гибели патрульной полицейской в ДТП открыли уголовное производство

По данным проверки, водитель Mercedes Sprinter не придерживался безопасной скорости, сбил патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине другим микроавтобусом Mercedes Sprinter. От полученных травм, не совместимых с жизнью, женщина скончалась на месте.

В полиции сообщили, что после непродолжительного преследования, водителя микроавтобуса 1985 года задержали на трассе "Киев - Харьков - Должанский" на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса "Задержание уполномоченным должностным лицом".

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В рамках уголовного производства назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

Напомним, вчера в Полтавской области во время дежурства погибла патрульная полицейская.

Все произошло тогда, когда она оформляла админматериалы на водителя автомобиля Volkswagen Passat. Полицейская остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

В это время по автодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выдержал безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом. Полицейская получила травмы, несовместимые с жизнью.